لولا تألق الشناوي.. فرج عامر يعلق على فوز الأهلي أمام الإسماعيلي

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء النادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي .

وكتب "عامر"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "مباراة الاهلي والاسماعيلي التي فاز فيها الاهلي ١/٣ لم يكن علي معلول ومحمد هاني في أفضل حالتهما الفنية والذهنية، وهذا ما تسبب في العديد من الهجمات والركلات الركنية علي الأهلي وانتهت بهدف".

وتابع "ولولا تألق الشناوي لدخل اكثر من هدف، الاهلي لديه منافسات قوية جدا في البطولات الافريقية وكاس العالم للاندية القادم عندة اكثر من لاعب مميز ممكن يشغل مكان للظهير الايمن اذا استمر تذبذب مستوي محمد هاني ، المشكلة الكبري في الظهير الايسر في حالة اهتزاز مستوي علي معلول ".