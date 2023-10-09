عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع المدني في غزة يناشد العالم لإدخال طواقم ومعدات بشكل عاجل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت طواقم الدفاع المدني بغزة أنها تواجه صعوبات كبيرة في القيام بواجباتها في ظل كثافة غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وقال الدفاع المدني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "إمكاناتنا وكوادرنا غير قادرة على التعامل مع الكم الهائل للأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف في آن واحد".

 

وناشد الدفاع المدني بضرورة التدخل العاجل لإدخال طواقم ومعدات الدفاع المدني إلى غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

 

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل إلى 560 شهيداً و2900 مصاباً، منهم 91 طفلاً و61 سيدة، إضافة لعشرات المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 244 طفل و151 سيدة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان.. بيان عاجل من الجيش بعد القصف الإسرائيلي الأخير

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

موضوعات متعلقة

بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

جيش الاحتلال: إصابة 9 إسرائيليين في قصف كتائب القسام لمدينة القدس

زعيم كتائب القسام الذي زلزل إسرائيل .. كل ما تريد معرفته عن محمد الضيف المطلوب الأول للاحتلال

الآليات العسكرية الإسرائيلية على بعد 10 كلم شمال الحدود مع غزة

لم يحدث منذ عقود.. أوامر إسرائيلية لسكان 30 مستوطنة بنزول الملاجئ.. تفاصيل

أنباء عن إصابات وضحايا مباشرة جراء القصف الصاروخي على منطقة القدس

الخارجية اللبنانية: حزب الله وعدنا بعدم التدخل إلا إذا تحرشت بنا إسرائيل

قرارات غير مسبوقة.. إجراءات انتقامية إسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين بسجون الإحتلال

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد: العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية اليوم في جنوب لبنان

مولد السيد البدوي.. ماذا قالت الإفتاء عن شيخ العرب في ذكراه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ