انتشر بسرعة في فرنسا.. احترس هذه الأمور تجذب البق لمنزلك

اثارت واقعة انتشار البق في فرنسا بشكل سريع حالة كبيرة من الاهتمام في مختلف أنحاء العالم والخوف من انتشار هذه الحشرة الضارة في بعض البلاد الأخرى

ووفقا لما جاء في موقع forbes نعرض لكم أهم الأشياء التي تجذب البق لمنزلك

ينجذب بق الفراش إلى المضيف البشري في المقام الأول لأنه يتغذى على الدم ومع ذلك هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجذب البق إلى منزلك:

الوجود البشري

يبحث البق عن ثاني أكسيد الكربون وحرارة الجسم والرطوبة التي ينبعث منها البشر وعندما تكون متواجدًا في غرفة ما، فإن ذلك يخلق بيئة مثالية لبق الفراش لاستشعار مضيفيه وتحديد موقعه.

مصدر الغذاء

البق هو مغذيات انتهازية وسوف يأكل أي شيء من دم الإنسان أو الحيوان إلى الحشرات الميتة وعث الغبار وحتى البراز.

إذا وجدوا شيئًا يحبونه في منزلك، فسوف يظلون في الجوار وربما ينتشرون في مناطق أخرى من منزلك أيضًا.

سفر

يعد بق الفراش مشكلة شائعة في الفنادق وأنواع أماكن الإقامة الأخرى، وإذا كنت تقيم في مكان موبوء، فيمكنه التمسك بممتلكاتك والسفر معك عند المغادرة و عند عودتك إلى المنزل، سيذهب البق إلى أي مكان تذهب إليه ملابسك أو حقائبك لذلك يوصى بغسل جميع ملابسك فورًا بالماء الساخن ووضع حقائبك في الخارج لبضعة أيام عند العودة إلى المنزل.