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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم أبو غالي: ميزة نسبية سعرية للمنتجات المصرية ولدينا فرصة أكبر للتصدير

كريم أبو غالي، عضو
كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب

قال كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المعرض التجاري للصناعات الغذائية في ألمانيا معرض عريق جدا وهو أكبر معرض لتصدير المنتجات الغذائية في العالم.

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وأضاف كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "رغم الظروف الاقتصادية لكننا قادرون على التصدير، والجناح المصري في المعرض جناح ممتاز".

 

وأشار كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات،: "الجناح المصري مشرف ويضم أكثر من 100 شركة، وهناك تهافت على المنتجات المصرية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية".


وتابع كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات،: "هناك ميزة نسبية سعرية للمنتجات المصرية، وأصبح لدينا فرصة أكبر للتصدير ، ونركز حاليا على كيفية زيادة التصدير".
 

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