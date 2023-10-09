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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. استهداف المقاومة لمطار بن جوريون.. دموع وهروب بلا عودة

هروب من دولة الإحتلال
هروب من دولة الإحتلال

بعدما استهدفت المقاومة الفلسطينية مطار بن جوريون في تل أبيب، بدأ الأمريكيون اليهود المرعوبون الفرار من إسرائيل وسط حرب واسعة النطاق مع حماس، مختارين العودة إلى الولايات المتحدة في رحلات اللحظة الأخيرة للخروج  ربما بلا رجعة للبعض، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


اكتظ مطار بن جوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل دولة الاحتلال بالمسافرين اليائسين الذين حاولوا الهروب اليوم الاثنين، حيث شنت الجماعة الفلسطينية المسلحة هجوما صاروخيا بالقرب من إحدى المحطات.
قُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ أن بدأت حماس هجومًا ضخمًا خلال يوم السبت، وفقًا للجيش الإسرائيلي، بينما أصيب 1200 شخص آخرين، العديد منهم في حالة خطيرة.

وأكدت الحكومة الأمريكية أن  تسعة أمريكيين من بين القتلى ، وقال وزير الخارجية أنتوني  بلينكن إن وزارته تعمل "وقتًا إضافيًا" للتحقق من التقارير التي تفيد بمقتل المزيد من السكان الأصليين. 
قالت إدن بندافيد، التي وصلت إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، قادمة من تل أبيب  يوم الأحد، وهي تبكي إنها تحدثت عن أقاربها الذين قتلوا في الصراع.

وقالت : "كان علينا أن نهرب بسبب أطفالنا، لكن قلبي لا يزال هناك. كل عائلتي، الجميع هناك... لقد توفي زوج ابن عمي.. إنه رعب تام".

لجأ آلان جولدفارب، وهو مواطن امريكي من نيوجيرسي كان يقضي عطلة في إسرائيل مع شقيقته، إلى إنفاق 2000 دولار لشراء أحد المقاعد الأخيرة المتوفرة في رحلة العودة إلى أمريكا.

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