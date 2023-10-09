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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة نقدية: العرض المسرحي "صندوق سوناتا" نجح في إبراز الفكرة بشكل جيد

العرض المسرحي صندوق
العرض المسرحي "صندوق سوتانا"

أكدت ندوة نقدية نجاح العرض المسرحي "صندوق سوتانا" في إبراز الفكرة بشكل جيد من خلال امرأة تتصارع مع ذاتها ومع المجتمع مما جعل المشاهد يتجاوب معها.


وقدمت فرقة أسيوط العرض المسرحي "صندوق سوتانا" في ثامن أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الـ 30، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصورالثقافة برئاسة عمرو البسيوني. 


وبدأت أحداث العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة أحمد مجاهد رئيس اللجنة، وصبحي السيد، الموسيقار طارق مهران، والمخرج ناصر عبد المنعم، المخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين.


وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "هي" التي وجدت نفسها داخل صندوق للموسيقى وضميرها متجسد معها، وتأكل من التفاحة المتدلية من أعلى رغم اعتراض ضميرها علي ذلك، لتكن هذه القضمة بمثابة نقطة البداية التي تنطلق منها أحداثها الحياتية، ورحلتها للبحث عن الذات، فكلما كانت متناغمة مع نفسها وأهدافها كلما تحرك الصندوق نحو أهدافها وحقيقتها.


و يؤكد العرض على فكرة الطموح الإيجابي من خلال " هي" الفتاة الطموحة التي انتقلت من قلب الصعيد لرغبتها في الالتحاق بمعهد السينما، ولكنها تتعرض لكثير من الصراعات والتحديات، منها صراعها مع ذاتها بين أن تحقق ما ترغب به وبين التمسك بالعادات والتقاليد التي نشأت عليها.


العرض بطولة دميانة سمير، محمد لطفي، يس رأفت، كارولين عماد، ماريا جاورجي، مينا خيري، محمد عبد العال، إضاءة مايكل يعقوب، تصميم ديكور أية عمار، تنفيذ ديكور أحمد الدسوقي ومحمد علي ،إعداد موسيقي محمود حسام، مخرج منفذ بسمة الوردي، دراماتورج وإخراج مادونا هاني.


وأعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب سامح عثمان، بحضور الناقدة المسرحية سامية حبيب، والمخرج المسرحي حمدي حسين.


وقال المخرج حمدي حسين إن العرض من تأليف مروة فاروق التي تمرست من خلال نوادي المسرح، وفي هذا العرض تمكنت من إبراز الفكرة بشكل جيد، من خلال امرأة تتصارع مع ذاتها ومع المجتمع مما جعل المشاهد يتجاوب معها.


وعن الديكور قالت الناقدة سامية حبيب إن الديكور المستخدم ليس له علاقة بالعرض، وكذلك الملابس، فالرؤية المسرحية لابد أن تتحقق على مستوى كافة العناصر الموجودة على خشبة المسرح، ولكن لا يمكننا أن نغفل الجهد الرائع المبذول بالعرض، موجهة التحية لفريق العمل.


وأشار الكاتب سامح عثمان إلى أن المخرجة نجحت في تقديم العرض بعيدا عن فكرة "الفيمنست" (النسوية) المتعارف عليها ووضعته في إطار إنساني حقيقي، مبديا إعجابه بالعرض وخاصة للاستخدام السينمائي.


ويقام "المهرجان الختامي لنوادي المسرح" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية ، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى 15 أكتوبر الحالي.


ويصدر عن المهرجان نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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