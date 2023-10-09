محافظ قنا: القيادة السياسية مهتمة بتنمية المناطق الاقتصادية وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن القيادة السياسية مهتمة بتنمية المناطق الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقا لأحدث أساليب العرض والتسويق.

جاء ذلك خلال اعلان المحافظ اليوم “الاثنين” عن مشاركة المحافظة بـ 15 عارضا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة قنا، بمعرض "تراثنا"، والذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وأشار المحافظ إلي تقديمة كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن متميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم علي قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ألف عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.