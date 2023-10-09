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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: استلام 86 طنا من لحوم "إطعام الطعام"

محافظ الدقهلية يستلم
محافظ الدقهلية يستلم لحوم "إطعام الطعام"

استلم محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، الدفعة 37 من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، يرافقه الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، ليصل إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم "إطعام الطعام" 86 طنًا.


وأكد مختار - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه سيتم ايصال لحوم "إطعام الطعام" إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، موجهًا بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.
وثمن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم "إطعام الطعام" على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. 


من جهة أخرى، انطلقت أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينة الجمالية، وذلك بمشاركة عدد 9 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، والتي أسفرت عن رفع 1200 طن مخلفات صلبة من كافة المناطق بنطاق المدينة والقرى التابعة لرئاسة مركز الجمالية في أول أيام عمل للحملة والتخلص الآمن منها، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار. 


من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة - في بيان صادر اليوم /الاثنين/ - أن الحملة تتم بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والتي شملت مراكز المطرية المنزلة الكردي وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وبني عبيد محلة الدمنة وميت سلسيل، بجانب مشاركة جهاز النظافة والتجميل وإشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل.


وشمل العمل رفع المخلفات بنطاق مركز ومدينة الجمالية والقرى التابعة، حيث تم البدء في رفع تراكمات القمامة البلدية والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير من ترعة ليسا الجمالية ورفع ناتج تطهير من على حرم البحر الصغير بمدخل الجمالية ناحية البصراط.
 

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