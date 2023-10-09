نائب محافظ قنا: إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة هدفه الإندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة

قال نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر إن إجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يسعي لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي إلى الإندماج في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ ،اليوم /الاثنين/، لمناقشة تيسير إجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون 152 لسنة 2020 ، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.



وأوضح الدكتور حازم عمر، أنه تم دعوة أصحاب المشروعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة قنا، بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها.



ومن جانبه، قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن قانون 152 لسنة 2020 ، أتاح الفرصة لأصحاب المشروعات القائمة ، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، توفيق أوضاعهم واستصدار رخص مؤقتة، حتى يتسنى لهم تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تسويق المنتجات بشكل أكبر، ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.