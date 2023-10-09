نائب محافظ قنا: إصدار تراخيص المشروعات الصغيرة هدفه الإندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة

قال نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر إن إجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يسعي لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي إلى الإندماج في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ ،اليوم /الاثنين/، لمناقشة تيسير إجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفيق أوضاعها طبقا لقانون 152 لسنة 2020 ، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
وأوضح الدكتور حازم عمر، أنه تم دعوة أصحاب المشروعات الحرفية التى تشتهر بها محافظة قنا، بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها.
ومن جانبه، قال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا، أن قانون 152 لسنة 2020 ، أتاح الفرصة لأصحاب المشروعات القائمة ، وكذلك الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، توفيق أوضاعهم واستصدار رخص مؤقتة، حتى يتسنى لهم تطوير مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها بما يساهم في تسويق المنتجات بشكل أكبر، ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل وتوفير فرص عمل للشباب.