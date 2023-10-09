عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والسيول

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

قرر محافظ جنوب سيناء خالد فودة بالاستعداد بكافة مدن المحافظة استعدادًا لموسم السيول واتخاذ كافه إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة.


جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم /الاثنين/ مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة بحضور المختصين، والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ.


واطمأن المحافظ - خلال الاجتماع - علي مدى جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود غرفة إدارة أزمات متحركة "سيارة ترافق المحافظ أثناء تفقده " لنقل الصورة كاملة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية .


وشدد فودة علي جاهزية المعدات والآلات والأجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات.


ووجه المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع ومدي جاهزيته للافتتاح يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان .. حزب الله يهدد بالرد بعد مقتل أحد أعضائه في غارة إسرائيلية

ترشيحاتنا

مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

جيش الاحتلال: لدينا مئات الأسرى ممن هاجموا المستوطنات.. وتم إنهاء عبور السياج

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

الأمم المتحدة تعلق على إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء حصار كامل على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته..حقيقة خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ