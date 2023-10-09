محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والسيول

قرر محافظ جنوب سيناء خالد فودة بالاستعداد بكافة مدن المحافظة استعدادًا لموسم السيول واتخاذ كافه إجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة.



جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم /الاثنين/ مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة بحضور المختصين، والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ.



واطمأن المحافظ - خلال الاجتماع - علي مدى جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود غرفة إدارة أزمات متحركة "سيارة ترافق المحافظ أثناء تفقده " لنقل الصورة كاملة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية .



وشدد فودة علي جاهزية المعدات والآلات والأجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات.



ووجه المحافظ بمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع ومدي جاهزيته للافتتاح يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر.