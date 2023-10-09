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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى عن واقعة التوكيلات المزورة: إحنا هننتخب رئيس اتحاد الطلاب

عزة مصطفى
عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على ضبط توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الناس اللي تم ضبطها هتتعاقب ولا لأ، وهل سيتم تطبيق القانون عليها أم لا"، معلقة "نتحدث عن تزوير وخداع للشعب".

وأضاف: "أول مرة أشوف إن الأمل يحيي بالتزوير، أمل مزور جديدة دي"، متابعة "تم ضبط عدد من الأشخاص في محافظات مختلفة لقيامهم بعمل توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة"، معقبةً "إحنا بنجمع توكيلات علشان ننتخب رئيس مصر مش رئيس اتحاد الطلاب".
ووجهت رسالة للمصريين، قائلة "اعرفوا كل مرشح هو مين ومين بيموله وليه، وإيه أهداف من يموله، وهو نفسه مين بيشتغل أيه وما هي أفكاره".
 

 

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