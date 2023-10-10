أرامكو تستهدف بناء محطة للهيدروجين منخفض الكربون

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم، إنها تعمل على توقيع اتفاقية هندسية مع شركة توبسو الدنماركية الرائدة في تقنيات كفاءة الطاقة؛ لبناء محطة تجريبية للهيدروجين منخفض الكربون، في منطقة الشيبة بالمملكة.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” أضافت أرامكو إن المصنع سيستخدم الكهرباء المتجددة في التهذيب البخاري الكهربائي الخاص بالمواد الهيدروكربونية لإنتاج هيدروجين منخفض الكربون يتم استخدامه في توليد الطاقة مع استخلاص وعزل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك.

وذكرت الشركة السعودية العملاقة، أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 6 أطنان من الهيدروجين يوميا، سيمهد الطريق إلى محطة تجريبية أكبر، تتمتع بقدرة على استخلاص نحو 1250 طنا سنويا من ثاني أكسيد الكربون.

كما تتعاون أرامكو مع سيمنس للطاقة لتطوير وحدة الاستخلاص المباشر من الهواء في الظهران بقدرة استخلاص قد تصل إلى 12 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومن المتوقع اكتمالها في 2024.

وقالت أيضا إنها نجحت في تجربة تقنية جديدة لعزل ثاني أكسيد الكربون باستخدام التمعدن الموضعي، والتي تتضمن إذابته في الماء، وحقنه في الصخور البركانية في جازان بالمملكة.

وتستكشف أرامكو كذلك، توسيع محفظتها للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية الجوفية، وحددت ثلاث مناطق محتملة على الساحل الغربي للمملكة.