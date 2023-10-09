فقيه دستوري: القانون تصدى للتزوير في المحررات الرسمية بأشد أنواع العقوبات

علق الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، قائلا: "نحن نتحدث هنا عن جريمة تزوير في محررات رسمية".



وقال الدكتور عبدالله المغازي، الفقيه الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون العقوبات تصدى للتزوير في المحررات الرسمية بأشد أنواع العقوبات واعتبرها جناية"، لافتا إلى أن الأمر هنا يتعلق بجريمتين أولهما محرر مزور، والثاني جريمة استعمال المحرر في غرض ما.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: "الإشكالية أن هناك ناحية أخلاقية وسياسية كبيرة جدا".