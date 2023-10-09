عقوبات رادعة تنتظرعصابة سرقة المساكن والمتاجر بالعبور

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السرقة وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام ( 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بإسلوب تسلق المنافذ وكسر أقفال الأبواب.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.