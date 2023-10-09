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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدير منظمة الصحة العالمية: مصر أول دولة بالعالم تقضي على فيروس سي

صدى البلد

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، في فعاليات افتتاح الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وذلك بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والتي تستمر خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وحضر الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الأممية.

واستهل الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كلمته، بتقديم الشكر لمصر، لحسن استضافتها للمكتب الإقليمي للمنظمة، وكذلك استضافتها للجنة الإقليمية، مشيرًا إلى لقائه صباح اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن بلوغ مصر للمستوى الذهبي في التخلص من التهاب الكبد "سي" إنجاز لإقليم شرق المتوسط بأكمله وليس مصر فقط.

وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، عن سعادته بقدرة مصر على التحول من قائمة الدول الأعلى في نسب الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تقضي على هذا المرض، وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة من خلال حملة "100 مليون صحة".

ولفت "أدهانوم" إلى أن الإقليم أدخل تحسينات ملحوظة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الرعاية الأولية للوصول إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة، كما حث الدول على ضرورة توفير الحماية الصحية لاسيما للنساء والمواليد والأطفال.

وقال الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن انعقاد اللجنة الإقليمية يأتي تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، لافتًا – خلال كلمته- إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية لها أثرًا بالغًا  على الصحة، موضحًا أنه بحلول عام 2050 سيعيش 2 من كل 3 أشخاص في المدن ويتطلب هذا التحضير السريع لحلول متطورة وذكية في الخدمات الصحية المقدمة.

وحث "المنظري" الدول الأعضاء على ضرورة الاستجابة السريعة المنقذة للأرواح وكذلك الاستثمارات الذكية في الصحة، مشيرًا إلى أن الأمراض غير السارية تسيطر على نسب الوفيات في إقليم شرق المتوسط، خاصة في البلدان التي تشهد نزاعات.

كما حث على أهمية اتباع نهج تطلعي في الأزمات للحفاظ على نظم قادرة على تجاوز الأزمات التي تتعرض لها البلدان.

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