كاتب صحفي: مصلحة المنطقة الاتجاه نحو التهدئة والحد من دوامة العنف

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن هناك تصعيد كبير في الطريق لهذه الأزمة، ومن الواضح أن جبهات جديدة قد تُفتح بين إسرائيل وقوى المقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية، وأن المنطقة مقبلة على سيناريو لا يتجه إلى التهدئة، مؤكدًا أن فتح جبهة جديدة لن يكون في صالح إسرائيل أو المنطقة.

وأضاف "السعيد"، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السلوك الإسرائيلي يُغذي هذا الاتجاه، وقبل ساعات قليلة، أعلنت إسرائيل أنها استدعت 300 ألف من قوات الاحتياط، وهذه أكبر قوة تم استدعاؤها في فترة قصيرة في تاريخ إسرائيل، وهذا ما يؤشر إلى ما تنوي إسرائيل عمله وتحاول أن تتجه إليه خلال الساعات المقبلة.

وتابع، أن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن أن هناك حصار كامل على غزة ورئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن أن رد فعل إسرائيل سيغير الشرق الأوسط، وبالتالي، فإن كلها تعهدات ووعود تؤثر على طبيعة المنطقة وتستفز قوى أخرى وتغري قوى في المنطقة للدخول في الصراع، وهذا ليس في مصلحة المنطقة.

وأوضح، أن مصلحة المنطقة هي أن يتم الاتجاه نحو التهدئة والحد من دوامة العنف وردود الفعل غير المسؤولة، مشددًا على أهمية تغليب العقل في رد الفعل تجاه ما حدث.

