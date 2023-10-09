رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مران اليوم

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم للتأكيد علي ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة فى الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية مع عودة منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .



وأكد رئيس البنك الأهلي بأن الفترة المقبلة ستشهد العودة الحقيقية لفريق البنك الأهلي

وفى ختام الاجتماع تعاهد الجهاز الفني واللاعبين علي بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

يذكر أن قد خسر فريق البنك الاهلي بثنائية لهدف امام فريق الزمالك في مباراه مثيرة بالجولة الماضية .