نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

أدان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد رد فعل العالم الغربي المنافق والمتحيز تجاه الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة نيو سترايت تايمز.

وفي منشور على موقع X قال محمد "بدلاً من معالجة الصراع كما هو في الواقع، اختاروا الاستمرار في روايتهم الخادعة القائلة إنه هجوم على إسرائيل من قبل الإرهابيين، والقوا باللوم على حماس وحزب الله وإيران.

تابع "بهذه الرواية، أثاروا الخوف في المجتمع الغربي، زاعمين أنه هجوم على الديمقراطية والأشخاص المحبين للسلام، وأن الولايات المتحدة على وجه الخصوص شعرت أن لها ما يبرر تقديم الدعم العسكري لإسرائيل للرد على هجمات الفلسطينيين".



وقال مهاتير إن الرواية التي يتم تصويرها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، حيث أن الإسرائيليين ظلوا على مدى عقود يرتكبون فظائع ضد الفلسطينيين.



اردف “إنها أكاذيب صريحة ينشرها الزعماء الغربيون ووسائل إعلامهم بلا خجل. الحقيقة هي في الواقع بسيطة للغاية، لقد ارتكب الإسرائيليون جرائم حرب ومذابح وإبادة جماعية وفظائع لا يمكن تصورها ضد الفلسطينيين”.



وأضاف أن المستوطنين يستولون بالقوة على أراضي ومزارع الفلسطينيين.