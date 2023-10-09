وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يفتتح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات

افتتح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق اليوم /الاثنين/، الدورة الأولى من البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات تحت عنوان (السمات السيكيولوجية للأئمة والواعظات) بكلية التربية جامعة الإسكندرية والتي حاضر فيها الدكتور محمد أنور إبراهيم فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وذكرت المديرية - في بيان اليوم /الاثنين/- أن الدورة تبدأ بعقد مقرأة الأصوات الحسنة، ثم محاضرة الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية والذي أشاد بدور وزارة الأوقاف وسط اهتمام الأئمة والواعظات بهذه المحاضرة المليئة بالمعلومات القيمة التي تفيد الإمام والواعظة في حياتهم الخاصة والعملية.



ووجه المشاركون في الدورة، والذين بلغ عددهم 200 إمام وخطيب و10 واعظات، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاهتمام الطيب بتثقيف السادة الأئمة والواعظات.