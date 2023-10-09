عواطف عبدالرحمن: محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخا مضيئا في كل المجالات الوطنية

قالت الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الوزير السابق محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخا مضيئا في كل المجالات الوطنية التي عمل بها.

وأشارت، خلال كلمتها باللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، إلى أن مذكرات فايق تمثل وثيقة تعبر عن فترة هامة في تاريخ مصر منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر حتى اليوم.

ولفتت إلى الدور الخطير الذي قام به في افريقيا، معلقة: له بصمة كبيرة مع القادة الأفارقة ويملك نفس الروح الأفريقية المستقيمة.

وأكملت: محمد فايق ليس مجرد مواطن مصري بل أيقونة مصرية متعدد الاهتمامات والمواهب وحقق انجازات في كل المجالات التي عمل بها وله رؤية مستقبلية.

وأكدت: لا بد من استكمال ما قام به محمد فايق في أفريقيا، خاصة وأنه حدثت قطيعة مع أفريقيا خلال الفترة الماضية، ولكن القيادة المصرية الحالية تحاول العودة إلى أفريقيا وتبذل جهودا في هذا الشأن.

ونظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم لقاء مفتوحا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

وأوضح حسين الزناتى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية ان اللقاء يأتي فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، وخمسين عاما على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فايق.

أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشئون العربية و الإفريقية.

