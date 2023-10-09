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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرض ستبقى عربية.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني مصرّ على استرداد حقوقه

غزة
غزة

علق ياسر أبو سيدو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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وقال ياسر أبو سيدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الشعب الفلسطيني يحاول أن يسترد حقوقه ".

وأضاف ياسر أبو سيدو:" نحن أمام معركة فرضت على الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني سوف يخوضها بكافة أطيافه".

وأكمل ياسر أبو سيدو "الجسد الفلسطيني هو جسد واحد ، وإسرائيل لن تستطيع إزالة الشعب الفلسطيني ".

ولفت ياسر أبو سيدو إلى أن "الشعب الفلسطيني مصمم على استرداد حقوقه مهما كان الثمن "، مضيفا:" الأرض ستبقى عربية فلسطينية ".

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