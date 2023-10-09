الأرض ستبقى عربية.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني مصرّ على استرداد حقوقه

علق ياسر أبو سيدو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال ياسر أبو سيدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الشعب الفلسطيني يحاول أن يسترد حقوقه ".

وأضاف ياسر أبو سيدو:" نحن أمام معركة فرضت على الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني سوف يخوضها بكافة أطيافه".

وأكمل ياسر أبو سيدو "الجسد الفلسطيني هو جسد واحد ، وإسرائيل لن تستطيع إزالة الشعب الفلسطيني ".

ولفت ياسر أبو سيدو إلى أن "الشعب الفلسطيني مصمم على استرداد حقوقه مهما كان الثمن "، مضيفا:" الأرض ستبقى عربية فلسطينية ".