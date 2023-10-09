تدمير كامل لمقر شركة الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة

قال بشير خضر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" الموجود بمحيط مستشفى الشفاء في غزة، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة ومتتالية في مناطق واسعة بغزة.

وأضاف "خضر"، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية أغارت قبل قليل على مقر يعود للشرطة في غزة ومجمع أنصار وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مجموعة من المباني والمنازل السكنية في قطاع غزة.

وتابع: "أسمع الآن دوي هذه الانفجارات في محيط مجمع الشفاء الطبي غارات عنيفة، والوضع الآن في غزة خطير جدا ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقبل قلل، كان هناك استهداف لأحد المساجد بجوار مجمع الشفاء الطبي ووصلت بعض الركام والشظايا إلى الساحة".

وواصل: "تردني بعض الأخبار تباعا على أن هناك تدمير كامل لمقر شركة الاتصالات الفلسطينية، ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب كل ما هو فلسطيني، مثل المباني الحكومية ومنازل المواطنين ومنشآتهم السكنية، كل ذلك بات في استهداف هذا الاحتلال ما يرفع أعداد الإصابات والشهداء".