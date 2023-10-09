إسبانيا تعارض قرار الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات للفلسطينيين

عارضت إسبانيا، اليوم الإثنين، قرار الاتحاد الأوروبي بوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن حزنه الشديد بسبب إعلان إسرائيل بدء حصار كامل على قطاع غزة.

وأكد جوتيريش، أن “الأمم المتحدة لديها تقارير عن صواريخ إسرائيلية ضربت منشآت صحية في غزة وأبراج سكنية ومسجدا”.

وأضاف: “لم نتوصل لحصيلة كاملة حتى الآن”.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة، إلي أن “هناك 137 ألف شخص متواجدون في منشآت الأونروا الآن”.