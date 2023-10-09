كنت بربيها.. قرار عاجل ضد زوج تخلص من زوجته بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح منشأة ناصر، تجديد حبس زوج، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخلص من زوجته بعد أن انهالت عليه بموجة من العتاب على زواجه من سيدة أخرى .

اعترافات الزوج

وأدلى الزوج المتهم بقتل زوجته بمنشية ناصر، باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات ، حيث قرر أنه لم يقصد قتل زوجته بل تهذيبها، بعد أن انهالت عليه بموجة من العتاب على زواجه من سيدة أخرى .

وأقر الزوج في أقواله أنه تعدى عليها بالضرب دون أن يقصد قتلها الا انه فوجئي بعد مرور ساعات من نقلها الي المستشفي بخبر وفاتها نتيجة اعتدائي عليها بالضرب علي رأسها واصابتها بنزيف في المخ ولقيت مصرعها .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة منشية ناصر من والده المجني عليها "ربة منزل" مقيمة في ٦ اكتوبر قررت بوفاة نجلتها علي اثر تعرضها للاعتداء بالضرب علي يد زوج.

علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات صحه البلاغ ، تم ضبط المتهم ( عاطل ) واقر بانه ليلة الحادث وقعت مشاجرة بينه وبين زوجته المتوفاة بعد علمها بزواجة من اخري قمت علي اثر ذلك بالتعدي عليها بالضرب علي رأسها فسقطت مغشياً عليها وفقدت الوعي ، تم نقلها الي المستشفي لاسعافها وتوفيت بداخل المستشفي نتيجة للاعتداء عليها .

تم تحرير محضر ، وقررت النيابة العامة حبس المتهم علي ذمة التحقيق .