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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش: 76 ألف فلسطيني لجأوا إلى المدارس لحمايتهم من الضربات الجوية الإسرائيلية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ أكثر من 500 فلسطيني بما فيهم نساء وأطفال قُتلوا في غزة و3000 جرحوا، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تزداد مع كل دقيقة في ظل استمرار العملية الإسرائيلية.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "أدرك الهواجس الأمنية الإسرائيلية لكني أذكر بأن العمليات العسكرية يجب أن تتم حسب القوانين الإنسانية، والمدنيون يجب أن يحترموا وأن يتم حمايتهم في كل الأوقات".

وتابع، أن الأهداف المدنية يجب ألا تُستهدف، مشيرًا إلى أن هناك تقارير حول ضرب المنشآت الصحية والمساجد والأبراج السكنية كما أن المدارس التي تؤوي العائلات في غزة ضُربت وأكثر من 76 ألف من المدنيين الفلسطينيين يقومون باللجوء في المدارس مع استمرار الضربات الجوية.

وواصل: "أنا منزعج من إعلان إسرائيل اليوم انها ستحكم الحصار على غزة، ولا شيء سيدخل مثل الكهرباء والوقود، فالموقف العسكري في غزة كئيب قبل بدء العمليات العدوانية، والآن يتوقع أن يتدهور أكثر".
 

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