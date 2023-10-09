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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر في ضيافة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى للاستماع إلى مقترحاته

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها في محافظة القاهرة، اليوم "الاثنين"، وفداً من حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وذلك في إطار حرص الحملة على الاستماع لجميع الرؤى والمقترحات.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بالحضور من وفد حزب المؤتمر، مؤكدًا أن الحزب يتمتع بقاعدة عريضة من المؤيدين.

وأشار إلى أن الحملة أبوابها مفتوحة للجميع، حيث أن الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكافة أطياف المجتمع المصري

من جانبه، تقدم أعضاء حزب المؤتمر بالشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، على حفاوة الاستقبال والترحيب بالحزب، مؤكدين أن حزب المؤتمر سيعمل على توعية المواطنين بإنجازات الدولة المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية في جميع قري ومحافظات الجمهورية وذلك من خلال فعاليات وأنشطة الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع المحافظات.

وأشار وفد حزب المؤتمر إلى أن الحزب أطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء وأفكار ومقترحات المواطنين وأحلامهم .

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