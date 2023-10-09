الغباري: الإدارة المصرية تحوز على ثقة سياسية بين أطراف القضية الفلسطينية

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الإدارة المصرية تحوز على ثقة سياسية بين أطراف القضية الفلسطينية لذلك فإن كل دول العالم تناشد مصر التدخل للحل.

وقال الغباري، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر “قناة الحياة”، أن إسرائيل لديها عقيدة راسخة بأنه لا يوجد أي حقوق للفلسطينيين، ولذلك الفلسطينيون عندهم مصداقية كبيرة وثقة في مصر لديه القدرة على أن تحل لهم بعض المشكلات.

على هامش الدنيا

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن الفلسطينيين يعاونون من أهوال كبيرة ويشعرون أنهم على هامش الدنيا.





