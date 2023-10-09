وفاة والدة الإعلامية هالة حشيش

أعلنت الإعلامية هالة حشيش وفاة والدتها مساء اليوم .

وكتبت حشيش من خلال حسابها الشخصي فيس بوك:" والدتى فى ذمة الله ".

قالت الإعلامية هالة حشيش، أن عملها في الإعلام كان بجانب عملها في الجامعة لأنها كنت معيدة في كلية آداب انجليزي في جامعة عين شمس ومع ذلك قامت بالعمل في البرنامج الأوروبي، موضحة أن العمل في البرنامج الأوروبي كان بنظام القطعة وكان عبارة عن عقد ويتم تجديده.

وأضافت هالة حشيش خلال حوارها في برنامج أخبار مصر مع الإعلامي أيمن علي المذاع علي موقع أخبار مصر ، أن والدها وافق علي العمل في الإذاعة ولكن بشرط، وهو أن بجانب عملها في الجامعة، وأكدت علي ان الاذاعة المصرية كانت مكونة من محطتين، وهما البرنامج العام والبرنامج الأوروبي.