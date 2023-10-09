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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صور من جروبات الحملة.. شقيقة طنطاوي تحرض على تحرير توكيلات رئاسية مزورة

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

كشفت الجروبات الرسمية، لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، عن توجيه دعوات لعمل توكيلات غير رسمية، رغم كونها غير صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبينت لقطات الصور المأخوذة من أحد الجروبات الرسمية لحملة أحمد الطنطاوي على تليجرام، وجود دعوات من جانب أسرة المرشح الرئاسي المحتمل لتحرير توكيلات، عن طريق طباعتها بعيدًا عن الأماكن الرسمية الممثلة في توكيلات الشهر العقاري.

وفي هذا الصدد، كتبت شقيقة أحمد الطنطاوي رسالة عبر الجروب تدعو فيه أنصار المرشح لتحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية: «إمبارح اتنشر نموذج للتوكيل الشعبي.. اللي ربما مش هيغني قانونيا عن التوكيل الرسمي، لذلك اللي يقدر يعمل توكيل رسمي ويصر على ده فده مش هيبقى جديد على بطولاتكم وإصراركم».

وأضافت شقيقة المشرح الرئاسي المحتمل بشأن توكيلات احمد طنطاوي : «واللي مش قادر وعايز هو وأهله وأصدقائه وحبايبه يعملوا توكيل لمرشح الأمل، يطبع التوكيل الشعبي ويخلي حبايببه يمضوا عليه مع التأكد من صحة البيانات ..  لو بتعملوا ده في وجود مندوب المحافظة وأمام عينه ممكن ما نحتاجش صورة البطاقة.. لكن لو ده صعب يبقى يرجى تدبيس صورة البطاقة بالتوكيل.. عشان ما حدش يدعي بعد كده إن البيانات غير صحيحة».

وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد ( 8 ) أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).

وفي اعتراف ضمني، نشر أحد أقارب أحمد الطنطاوي، ويدعى "عماد الطنطاوي"، على صفحته الشخصية على فيس بوك، رسالة نقلها عن اللجنة المركزية لحملة أحمد طنطاوي تطالب أنصارها بوقف تحرير تلك التوكيلات المزورة.

وكتب: "بناء على تعليمات اللجنة المركزية وحرصا على سلامة حضراتكم برجاء إيقاب طباعة وتحرير وتداول التوكيلات الفرعية".

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