قرار عاجل ضد عصابة العملة بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس ٣ أشخاص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.



قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي



وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.