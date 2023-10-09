أردوغان يحذر قوات الاحتلال من مخاطر العقاب الجماعي لغزة

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا تايم أو إسرائيل، حذر أردوغان من أن الخطوات التي تلحق الضرر بسكان غزة بشكل عشوائي “ستزيد من المعاناة وتصاعد العنف في المنطقة”.

كما يدعو إلى "استعادة السلام الفوري في المنطقة".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت سابق بفرض "حصار كامل" على غزة قائلا إن السلطات ستقطع الكهرباء وتمنع دخول الغذاء والوقود.

وذكر مكتب أردوغان أنه تحدث أيضا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.