مشاهد مروعة.. لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمبانٍ سكنية في قطاع غزة |فيديو

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمباني سكنية وسط شنه غارات جوية واسعة النطاق على حي الرمال بقطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشع غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

وتشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية"، على قطاع غزة، حيث زعم جيش الاحتلال أن منطقة الفرقان التي استهدفها بعشرات الغارات "تعمل كمركز لمنظمة حماس في قطاع غزة، والتي انطلقت منها العديد من العمليات ضد إسرائيل، بما في ذلك خلال اليومين الماضيين".