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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الوفود العربية يزورون الأهرامات على هامش فعاليات "سفينة النيل للشباب العربي"

شباب الوفود العربية
شباب الوفود العربية يزورون الأهرامات

زار شباب الوفود العربية من 13 دولة: الأردن - الإمارات - تونس - الجزائر - جيبوتي - السعودية - الصومال - سلطنة عمان - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر - اليمن، اليوم /الاثنين/ منطقة أهرامات الجيزة أبو الهول، ضمن فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربي" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية (الإدارة المركزية لتنمية الشباب) من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وممثلي الاتحاد العربي للتطوع.


تضمنت فعاليات الزيارة زيارة منطقة الأهرامات ، وتعرف شباب الوفود العربية خلال الزيارة على تاريخ بناء الأهرامات ، ومشاهدة الهرم الاكبر خوفو والذى يبلغ ارتفاعه حوالي 146.5 مترًا، وقد أمر الملك خوفو ببنائه في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد ، ويتكوّن الهرم الأكبر من 2.3 مليون كتلة حجرية بوزن إجمالي يبلغ 5.75 مليون طن، بالإضافة الى ابن خوفو خفرع ، وحفيده منقرع.


وخلال الزيارة قام المشاركون بالذهاب لمنطقة البانوراما، والتقاط مجموعة من الصور التذكارية المتنوعة التي تنم عن تلاحم عربي كبير، وبدت أعلام الدول العربية المشاركة وكأنها ترفرف فى سماء مصر الحبيبة وترسم الملحمة العربية.


وعلى هامش الوزارة قام ممثلى وزارة الشباب والرياضة المصرية بالإعلان عن مسابقة فنية كبرى عن أفضل صورة معبرة تم التقاطها، وأفضل تعليق على الصورة، وهذه المسابقة متاحة لكل المشاركين الاشتراك فيها.


جدير بالذكر أنه تم إطلاق فعاليات السفينة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وممثلى الاتحاد العربى للتطوع، وممثل الامانة الفنية للمكتب التفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب ، ورؤساء وفود الدول المشاركة.

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