الأعلى للإعلام يفتتح فعاليات الدورة التدريبية الأساسية الـ47 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد المقبل 15 أكتوبر، فعاليات الدورة التدريبية الأساسية الـ 47 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية.

وأوضح المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أنه من المقرر أن تبدأ الفعاليات بكلمة من رئيس المجلس، يليها حوارًا مفتوحًا مع المتدربين.

احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نظم احتفالية لتوديع المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق، في حضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، والإعلامية رانيا هاشم، والإعلامية عزة مصطفى، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، واللواء علاء دوارة مدير أمن المجلس، ومديرو العموم والعاملين في المجلس، وأعرب رئيس المجلس عن شكره والأعضاء والعاملين في المجلس، للمستشار محمود فوزي، وتمنياته بالتوفيق، وأنه كان خير معين للمجلس في أداء أعماله.