رويترز عن مسؤول في حماس: منفتحون على إجراء مفاوضات لعقد هدنة مع إسرائيل

قال مسؤول في حماس، اليوم الإثنين، إنهم منفتحون على إجراء مفاوضات لعقد هدنة مع إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، هددت حركة حماس، بأن أي استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمنازل الآمنة سيقابله إعدام الأسرى الإسرائيليين المدنيين بالصوت والصورة، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كما أصدر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تهديدا مشابها، بأن كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين.

وأكد أبو عبيدة أن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها"، مضيفا "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونحن نحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".