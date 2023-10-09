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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس يوم استقبال للطلاب، بحضور الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة، وشمل اليوم الاستقبالي العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، وتم خلاله تواصل الطلاب مع زملائهم القدامى والأسر الطلابية واتحادات الطلاب.

وأوضح جلال ،أن الهدف من هذا اليوم هو إزالة الرهبة التي يشعر بها الطلاب وشرح طبيعة الحياة الجامعية والمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى توضيح الأمور التي يجب على الطلاب القيام بها وتجنبها.

وفيما يتعلق بالبرامج الجديدة، أشار العميد إلى أن الكلية قامت بتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن برنامج البيوتكنولوجي هو واحد من البرامج الهامة التي تلقى اقبالًا كبيرًا، بالإضافة إلى وجود برامج في علوم الأغذية والإنتاج الحيواني والداجني، وغيرها من البرامج المتنوعة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد عميد كلية الزراعة أن الكلية تخضع للمراقبة بواسطة 86 كاميرا مثبتة ومتحركة، حيث يتم مراقبة كافة المناطق في الكلية، وذلك بهدف حماية المنشآت وضمان سلامة الطلاب.

وأشار إلى الأعراف الجامعية التي يجب على الطلاب الالتزام بها، وأنه تم توضيحها للطلاب خلال اللقاءات التعريفية التي تم تنظيمها في الأسبوع الأول من بدء الدراسة.

وبهذا اليوم الاستقبالي والبرامج الجديدة، تسعى جامعة عين شمس إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومتطورة تلبي احتياجات الطلاب وتساهم في تطوير مستوى التعليم والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

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