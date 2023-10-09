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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة نبيل تبدأ تصوير أول مشاهدها في "زينهم"

صدى البلد

بدأت اليوم الفنانة بسمة نبيل تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "زينهم" مع المخرج يحيى اسماعيل، والفنان أحمد داود، ومن المقرر عرض العمل خارج الموسم الرمضاني، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب منهم كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد سليمان عبد المالك.
تجسد بسمة خلال العمل شخصية فتاة تعمل في الحرف اليدوية، تجمعها علاقة بالفنان أحمد داود، ولكن لظروف ما يتم إنهاء تلك العلاقة، ثم تعود مرة أخرى، مما يترتب عليه الكثير من المواقف.
تدور أحداث العمل  في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، خلال 30 حلقة منفصلة متصلة، حيث تحتوي كل حلقة على قضية جديدة.
الجدير بالذكر أن بسمة نبيل فنانة شابة، استطاعت أن تدخل عالم الفن من خلال التليفزيون، إذ قدمت عددًا من المسلسلات الناجحة مع كبار نجوم الفن، ومن أشهر أعمالها في الدراما، مسلسلات: «هجمة مرتدة»، «القمر آخر الدنيا»، و«الآنسة فرح 3»، "لمس أكتاف"، "الحساب يجمع"، "تحقيق" وغيرها من المسلسلات.
تخرجت بسمة في كلية التجارة جامعة طنطا، ثم درست في مدرسة الجيزويت لتعليم التمثيل والسينما، ثم شاركت في ورش خاصة بالتمثيل.
واتجهت بعد ذلك إلى مجال الإعلانات وإنتاج المحتوى والبرامج الدعائية، ثم دخلت مجال التوك شو الكوميدي على موقع "يوتيوب"، وأنتجت أكثر من برنامج في الشارع مع الناس "أونلاين".

بسمة نبيل

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