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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد يلتقي الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

شارك رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في الزيارة التي نظمها وفد التيار الإصلاحي الحر، اليوم الإثنين، للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة.

وثمن رضا صقر، جهود الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على أساس العمل الجماعي التشاركي، إضافة إلى دورها الحيوي الذي بدأ تقوم به منذ لحظة إعلان تدشينها يوم السبت الماضي، عقب تقديم الرئيس السيسي أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد "صقر" على ضرورة التوسع في مسار تمكين الشباب، وذلك من خلال التواصل معهم سواء في الجامعات أو مراكز الشباب، إضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية، التي ترسخ مبدأ مشاركة الشباب في العملية السياسية، مشيدًا في هذا الصدد بما أعلنت عنه الحملة الانتخابية بأن الشباب، على رأس أولويات الرئيس السيسي في الولاية الجديدة له، مما يؤكد الثقة المبتادلة بين الشباب وقيادته السياسية، خاصة بعد حصول "السيسي" على أكبر نسبة تأييدات من جانب الشباب في التوكيلات التي حررت، حيث تجاوز النصف مليون من فئة الشباب فقط.

وقال رئيس حزب الاتحاد، إن هناك تحدي يواجه الدولة المصرية، وهو التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يجب أن يكون هناك ضبط للأسواق ومواجهة جشع التجار، ورفع الضغط على المواطنين، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة منضبطة لتوسيع وزيادة مشاركة المواطنين من جميع الفئات في العملية الانتخابية وهذا الاستحقاق الدستوري الرفيع، ومساعدة الناخبين بشكل إيجابي من خلال توفير وسائل مساعدة لهم ومواصلات، من أجل الإدلاء بأصواتهم بأريحية.

وجدد رئيس حزب الاتحاد، دعم الحزب والتيار الإصلاحي الحر، بصفته منسقًا عامًا له، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في عهده، على الصعيد الأمني، وامتدادًا إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية.

وكان قد رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بأعضاء وفد التيار الإصلاحي الحر، مشيدًا بمواقف التيار الداعمة للدولة وسرعة الاستجابة والمشاركة الفعّالة في المناسبات المختلفة فضلاً عن حضوره المتميز والمكثف في جلسات الحوار الوطني.

ومن جانبه، أشاد وفد التيار الإصلاحي الحر بإنجازات الدولة المصرية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية، وكذا الحراك السياسي الذي أحدثه الحوار الوطني والإصلاح السياسي والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأيضاً الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.

كما أوضح الوفد أن توعية الشباب والمرأة من أهم أولوليات الحزب في دعم وتأييد الحملة الرسمية للمرشح/ عبد الفتاح السيسي، بمختلف محافظات الجمهورية لما لهم من دور كبير وفعّال في بناء المجتمعات، مؤكدين أن لديهم قاعدة شعبية متنوعة من كافة الفئات في مختلف المحافظات ستعمل بكل جهدها من أجل دعم الحملة الرسمية للمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024.

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