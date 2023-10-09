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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع عملة نادرة بسعر خيالي على مواقع الإنترنت.. ماقيمتها ؟

عملة نادرة
عملة نادرة

تتصدر عملة Kew Gardens قوائم أندر العملات حول العالم، حيث يقول موقع Coin Hunter الإلكتروني إن التقييم السعري المتوسط لعملة 50 بنسًا هذه يقارب 156.25 جنيهًا إسترلينيًا. 
 

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تم طرح 210.000 قطعة فقط من هذه العملات المعدنية للتداول منذ تاريخ إصدارها في عام 2009، بمناسبة مرور 250 عامًا على افتتاح الحديقة النباتية الشهيرة “Kew Gardens” للجمهور في عام 1759،  ويتميز تصميمها بشكل يمثل المعبد الصيني الشهير المحاط بالنباتات المتسلقة.

الآن، وبعد جمع أكثر من 23 عرضًا، تمكن مستخدم موقع eBay من بيع عملة Kew Gardens فئة 50 بنسًا مقابل 160 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعادل 320 ضعف قيمتها، بعد مزاد شرس اقيم في  8 أكتوبر وسط اهتمام كبير من المشترين.

بدأ المزاد بسعر 99 بنسًا قبل أن يصل إلى 92 جنيهًا إسترلينيًا بعد يوم واحد فقط من المزايدة.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تصل العملة إلى المئات بسعر إجمالي قدره 160 جنيهًا إسترلينيًا بعد 10 أيام من الاهتمام عبر الإنترنت.

وفقًا لوصف البائع، فإن عملة Kew Gardens 50p النادرة والأصلية بنسبة 100% لعام 2009 جاءت في حالة متداولة ممتازة. وكتبوا في المنشور: 'تم سك 210.000 قطعة أصلية فقط.

وأعادت دار صك النقود الملكية إصدار مجموعة من العملات المعدنية في عام 2019 كجزء من مجموعة للاحتفال بمرور 50 عامًا على 50 بنسًا – وهذه العملات لا تجلب الكثير على موقع eBay. يُباع إصدار 2019 عادةً بسعر يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا إسترلينيًا في موقع المزاد.

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