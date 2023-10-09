شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على سؤال بشأن هل لإيران دور فيما يحدث حاليا في فلسطين وهجوم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.



وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن من الممكن هذا الأمر، وأن يكون لدولة ايران دور مهم، وده توقع وليس معلومة، ولو حصل فعلا يبقى شكرا يا إيران".

لابد من الغرب من دراسة الأمر بدقة



وتابع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن لابد من الغرب من دراسة الأمر بدقة والتفكير بسياسة سليمة في الأمر، وعواقب ما يحدث في قطاع غزة.

