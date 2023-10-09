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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بداية من السبت.. الحكومة: أسعار السلع الأساسية المخفضة توافقية دون إجبار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

علق المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرارات رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية بداية من السبت المقبل.

 

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وقال سامح الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  السلع التي أعلن عنها رئيس الوزراء هي الفول العدس والمكرونة والزيت والسكر ومنتجات الاجبان ويتم بدء تخفيض الأسعار بداية من يوم السبت المقبل ".

 

وأضاف سامح الخشن:"  هناك انخفاض في أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15 % بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن ".

 

وتابع سامح الخشن:" تم التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات من اجل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع".

 

وأكمل سامح الخشن:" الأسعار التي سيتم التوصل لها هي أسعار توافقية ولا إجبار على الأسعار الجديدة للسلع الأساسية، وهناك تنسيق كامل مع المنتجين واتحاد الصناعات والغرف التجارية ".

 

ولفت سامح الخشن:" الدولة اتخذت بعض القرارات التي تسهم في خفض الأسعار، ومنها تعليق بع رسوم الجمارك على بعض المواد الخام الخاصة بالسلع"، مضيفا:" سيتم اتخاذ إجراءات ضد من لا يلتزم بقرارات الحكومة بخفض أسعار السلع الاساسية ولا تهاون في هذا الامر وسيكون هناك متابعة دورية لتنفيذ خفض أسعار السلع".

 

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