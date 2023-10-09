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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو حسن: شهادتي ضد جوزيه لصالح شوبير تسببت في رحيلي عن الأهلي

صدى البلد

كشف عبد الحميد حسن ميدو لاعب الأهلي السابق، عن كواليس أزمته مع مانويل جوزيه والتي كانت سبباً في رحيله عن الأحمر.

وقال ميدو لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: عندما كنت لاعباً في الاهلي كان هناك خلاف بين احمد شوبير ومانويل جوزية، بسبب ان الاول كان يتحدث عن جوزيه عبر برنامجه التلفزيوني بشكل قوي وحاد.

وتابع: في احد الايام كنت اتلقى العلاج بالنادي برفقة ابو تريكة وايهاب علي، وكان شوبير يريد الحضور للكشف مع الدكتور، وتأكد من عدم وجود جوزيه حتى لا يحدث اي صدام.

وأكد: بالفعل حضر شوبير للنادي وكنت متواجد انا وتريكة وايهاب علي، وكان من المفترض ان جوزيه لن يأتي لارتباطه بالسفر.

وتابع: وعلى عكس المتوقع قرر جوزيه الحضور لمتابعة برنامجنا العلاجي فوجد شوبير أمامه ونشبت بينهم "خناقة" وتعالت الأصوات.

وأردف: بعدها طلبني شوبير تليفونيا وكان في ذلك الوقت وسط اجتماع مع مسؤولي الأهلي وطلب مني الإدلاء بشهادتي فيما حدث، فقولت ماحدث، فهذه شهادة حق لا يمكن أن أغير فيها شيء.

واكمل: ومن تلك اللحظة جوزيه تغير معي وأخرجني من حساباته على الرغم من تفوقي في التدريبات، وفي النهاية قررت الرحيل وقبل رحيلي توجهت له وتحدثت معه وأكدت له أن شهادة الحق في اسلامنا فرض علينا وتفهم الامر وطلب مني ان أستمر في النادي ولكن كنت اتخذت القرار ورحلت عن الأهلي قبل غلق القيد بيومين.

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