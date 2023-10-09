عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجمات طوفان الأقصى

صدى البلد

أعلنت روسيا  مقتل أحد رعاياها وفقدان 4 آخرين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة يوم السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

يأتي ذلك، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، كما طالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".

وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين".

وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

التدخل الفوري.. نداء عاجل من الرئيس الفلسطيني لـ الأمم المتحدة

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

بالصواريخ والهاون..حزب الله يقصف معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

حماس تعلن اقتحام كيبوتس زيكييم مجددا

"حزب الله" يعلن ارتفاع حصيلة ضحاياه في القصف الإسرائيلي إلى 7 أشخاص

بريطانيا تعترف بوجود عدد كبير من مزدوجي الجنسية يخدمون في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يحشد 300 ألف من الاحتياط .. ويعلن مقتل 85 من جنوده

رسالة مبطنة لإيران.. تحذير جديد من بايدن بسبب عدوان الإحتلال

أول رد محترم..منظمة أوروبية تحذر من كارثة في غزة..عدوان إسرائيل جريمة حرب

هل يكون للصين دور في إثناء أمريكا عن دعمها عدوان إسرائيل؟

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: استشهاد 17 شخصا وإصابة 90 في الضفة الغربية

خمسون عامًا على حرب أكتوبر..أكثر من 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

شكرا.. رد عمرو موسى لاحتمالية دور إيران في الهجوم الفلسطيني ضد إسرائيل

بجهود أبنائها.. مدبولي: مصر حققت إنجازا طبيا بالقضاء على فيروس "سي"

موسيماني: هذه أسباب رحيلي عن الأهلي.. ولا يوجد صبر في النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ