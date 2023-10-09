روسيا تعلن مقتل أحد رعاياها في هجمات طوفان الأقصى

أعلنت روسيا مقتل أحد رعاياها وفقدان 4 آخرين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي المحتلة يوم السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

يأتي ذلك، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن كل مكان يوجد فيه حماس، سيتحول لساحة دمار، كما طالب الإسرائيليين بالصبر، قبل أن يتم تحقيق النصر الذي "سيترك صدى للأجيال المقبلة".

وفي كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أشار إلى أن "الخطوة الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين".

وأشار نتنياهو إلى أن "صور الدمار في قطاع غزة وأماكن تواجد حماس"، هي البداية لما هو قادم.