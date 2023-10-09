تراجع إسرائيلي.. خبير يكشف الوضع في غزة بعد تهديد أبو عبيدة بإعدام الأسرى

أكد الخبير في الشأن الفلسطيني ضياء حسن، أن التهديدات التي أطلقتها أبو عبيدة ضد إسرائيل أسفرت عن توقف الاحتلال عن استهداف المنازل وهدمها على رؤوس ساكنيها.

وأضاف الخبير في الشأن الفلسطيني في تصريحات لقناة "آي 24" أنه يمكن القول أن هناك تغيير ملحوظ، ولكنه لا يعلم هل هذا مرتبط بتصريح "أبو عبيدة" أم لا، حيث باتت الغارات الإسرائيلية تستهدف مقرات عامة وحكومية وأراضي زراعية، في أعقاب تصريح المتحدث بإسم كتائب القسام.

وأشار "حسن" إلى أن البوارج البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط منطقة السودانية، إلى جانب قصف مدفعي شرق مدينة رفح وتتعرض منطة خان يونس لنيران الدبابات الإسرائيلية.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنسن، أن كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين.

وأكد أبو عبيدة أن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها"، مضيفا "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي، ونحن نحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.