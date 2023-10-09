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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ دمياط: حريصة على تأهيل الكوادر النسائية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم،  الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع والأعمال، وذلك على هامش إطلاق الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " الذى يأتى بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة،  خطة التعاون المشترك بين المحافظة و جامعة دمياط و الأكاديمية فى إطار برنامج " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " لتأهيل الكوادر النسائية ،  حيث ناقشت " الدكتورة منال عوض " آلية تعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة و تنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريك اساسى فى مسيرة التنمية والبناء.

وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بتلك الجهود لإعداد وتأهيل الكوادر بشكل عام وتأهيل الكوادر النسائية بشكل خاص وذلك لتمكينها من المشاركة فى رسم السياسات واتخاذ القرار ، معربة عن سعادتها بترؤسها لإحدى لجان اختيار الكوادر النسائية للدفعة الأولى من برنامج " المرأة تقود للتنفيذيات " بمقر الأكاديمية ، لافتة الى انها قد اطلعت من خلال تلك التجربة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية لتحقيق الاستثمار فى الكوادر البشرية و تمكين المرأة من الحصول على التمثيل الحقيقى بالوظائف المختلفة.

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