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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتماد مبدئي لمستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد والتي عقدت اليوم الاثنين الموافق ٩ اكتوبر ٢٠٢٣، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- وحدة طب أسرة الأقالتة بالأقصر
- وحدة طب أسرة البغدادي بالاقصر
- وحدة طب أسرة حي القرية بالأقصر
- مركز طب أسرة الأقصر بمحافظة الأقصر
- عيادة أسنان سكن كونسبت ايجيبت بمحافظة جنوب سيناء
- عيادة د. عيشة فياض بالاسماعيلية 
- العيادات المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة ببنها بمحافظة القليوبية

كما وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد المبدئي لأول مرة لعدد ٨ مستشفيات و٤ وحدات طب أسرة على النحو التالي:

- مستشفى الشيخ زايد التخصصي 
- مستشفى جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء
- مستشفى الاطفال التخصصي بالأقصر
- مستشفى الصفوة بالاسكندرية
- مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا
- مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
- مستشفى فايد التخصصي بالاسماعيلية 
- مركز أورام المنيا
- وحدة طب أسرة العريشية بجنوب سيناء
- وحدة طب أسرة وادي تال بجنوب سيناء
- وحدة طب أسرة الجبيل بجنوب سيناء
- وحدة طب أسرة المحسمة الجديدة بالاسماعيلية.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن حرص المنشآت الصحية خارج محافظات التأمين الصحي الشامل على تطبيق  المعايير الوطنية المعتمدة دولياً  والحصول على شهادة اعتماد "جهار" ،  يعكس تحولاً ايجابيا هاماً ويؤكد انتشار ثقافة الجودة بشكل تدريجي داخل النظام  الصحي في بلادنا ، ويؤكد ادراك مقدمي الخدمة بهذه المنشآت أهمية تطبيق المعايير وارتباطها تحقيق أعلى معدلات الأمان للمرضى ولمقدمي الخدمة من الكوادر الطبية على حدٍ سواء .

وأضاف طه أن الجدوي الاقتصادية وارتفاع مؤشرات العائد علي الاستثمار التي تحققها تطبيق هذه المعايير  بالمنشآت الصحية الخاصة تحفز اصحاب  هذه المنشآت علي اتخاذ كل الخطوات وبذل كل الجهود اللازمة لتأهيل منشآتهم للحصول على الاعتماد .

وأكد د. أحمد طه أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية   - الحكومي منها والخاص - في تقديم خدمات صحية وفق معايير الجودة المعمول بها دولياً ، الأمر الذي سيدعم توكيد الثقة في مخرجات هذه الخدمات  في بلادنا ، كما سيساهم في فتح سوق  السياحة العلاجية في كافة القطاعات وزيادة حصة مصر في هذا المجال .

كما أشار طه إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

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