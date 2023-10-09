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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: لدينا 160 حالة إصابة خطيرة داخل المستشفيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه حتى هذه الليلة، يوجد في المستشفيات الإسرائيلية 605 من الجرحى، منهم 4 في حالة حرجة، و155 في حالة خطيرة، و187 في حالة متوسطة، و259 في حالة طفيفة. 

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد ذكرت وزارة الصحة، أنه في المجمل، تم نقل 2741 جريحًا إلى المستشفيات منذ عملية طوفان الأقصى والتى شنتها حماس يوم السبت، منهم: 25 جريحًا، و363 جريحًا، و537 جريحًا متوسطًا، و1391 جريحًا خفيفًا، و98 قلقًا، و213 يخضعون للتقييم الطبي.

جدير بالذكر أن عدد القتلى في صفوف الجانب الإسرائيلي قد وصل إلى 1000 قتيل خلال 3 أيام من بدء الحرب بغزة.

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