رانيا حتحوت الأكثر تأثيرا في العالم: أدرجت في القائمة بسبب الاستقامة والمثابرة

قالت الدكتورة رانيا حتحوت أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس أن قائمة ستانفورد لأكثر ٦٢ ٪ من العلماء تأثيرا في العالم أنها تصدر سنويا.

وأضافت حتحوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامجها مصر جديدة التي يذاع عبر فضائية أي تي سي أن هذه القائمة تصدر عن أشهر دور العلوم في العالم من هولندا.

وأضحت العالمة المصرية أن هناك قائمتين تصدران سنوية، لافتة إلي أن أول بحث لها في مرحلة الماجستير هو ما مهد الطريق لها لتصل في هذه القائمة نشر في مجلة علمية بارزة.

وأكدت أن معادلة النجاح هي الاستقامة والمثابرة والتركيز وروح الفريق ونحذف من المعادلة الكسل والإحباط مؤكدة أن الطريق صعب وطويل لكن ينسى كل هذا التعب مع لحظات النجاح.