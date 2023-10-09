سفارة الإمارات بالقاهرة تشارك في حفل تأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة

شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ، في حفل الإعلان عن تدشين وتأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة الشارقة على توطيد وتدعيم علاقتها مع خريجيها المتواجدين في مختلف دول العالم، وضمن الخطة العامة لرابطة الخريجين لتطوير أنشطتها وخدماتها للأعضاء.



ورحب الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة، بوفد جامعة الشارقة في بلدهم الثاني مصر الشقيقة، معربا خلال كلمة ألقاها نيابة عن السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن جامعة الشارقة الرائدة أسسها في العام 1997 رائد العلم والثقافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله..ويعمل على تطويرها وتعزيز مكانتها رئيسها الحالي سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وتابع هنا يستحضرني مقول سموه في إحدى المناسبات: "جامعة القاهرة علمتني الزراعة،ومصر علمتني الثقافة،وإن فضل مصر عليّ كبير، بل علي العالم العربي بأكمله».

وأوضح أن زيارة وفد جامعة الشارقة إلى جمهورية مصر العربية تمثل فرصة ثمينة للتعاون وفتح آفاق الشراكة بين الجامعة وبين المؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل الخطط الإستراتيجية والبرامج الحديثة التي تطرحها جامعة الشارقة،بما يدعم الجامعة وأنشطتها العلمية، ويعود بالنفع كذلك على الشركاء من الجامعات ومراكز البحث المصرية، مؤكدة أنها على ثقة تامة بأن رابطة خريجي جامعة الشارقة بجمهورية مصر العربية سوف تزيد من الروابط الوثيقة التي تجمع بين خريجي الجامعة في مصر وأقرانهم من دولة الإمارات والدول الأخرى.

من جانبه وجه الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة خلال حفل التدشين رسالة مصورة لخريجي الجامعة قائلاً: أكتب إليكم رسالتي هذه من بلد العلم والثقافة، ومن هنا من جامعة الشارقة، تلك الجامعة التي كنتم وما زلتم جزءً منها، أتيتم إليها فخورين بها، ونهلتم من معارفها وعلومها وأثقلت مهاراتكم العلمية، حتى أصبحتم اليوم خير سفراء للجامعة في وطنكم الغالي.

وأضاف مدير الجامعة في كلمته: أنقل لكم تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة وتحياتنا وأعضاء أسرة جامعة الشارقة بجميع أعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية والفنية وحتى الطلابية. فأنتم كخريجين وبما تقومون به من مشاركات حقيقية في نهضة ورفعة وطنكم في مختلف آفاق تخصصاتكم وميادين عملكم، تمثلون الجامعة التي عملت على تأهيلكم أفضل تمثيل وتعبرون عما قدمته لكم من تأهيل علمي ومعرفي ومهاري.

وأكد كذلك على أن أبواب جامعة الشارقة ستكون مفتوحة أمام كل من يتطلع لاستكمال دراساته العليا من خلال برامج الماجستير والدكتوراه والاستفادة مما تقدمه الجامعة من خلال رابطة الخريجين.

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