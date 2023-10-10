9 أيام زفاف.. أغنى ملك في العالم يقيم حفل زفاف ضخم لنجله

من المقرر أن يقيم الأمير عبد المتين، نجل سلطان بروناي، احتفالاً باذخاً بزفافه لمدة تسعة أيام العام المقبل.



وسيتزوج الأمير من صديقته، أنيشا روزناه، خلال حفل يستمر من 7 إلى 16 يناير، في عام 2024، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.





وسيبدأ الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي تلقى تعليمه في كلية كينجز كوليدج لندن، حفل زفافه في قصر إستانا نور الإيمان وهوالمقر الرسمي للسلطان.





بالإضافة إلى القصر، ستشمل المواقع الأخرى للاحتفالات قاعة لاباو في بندر سيري بيغاوان ومسجد السلطان عمر علي سيف الدين.





وفي 15 يناير، ستقام المأدبة الكبرى وهي ذروة الحفل ومن المتوقع أن يحضرها ممثلون عن الدول من جميع أنحاء العالم.





يشتهر الأمير باهتماماته الرياضية ومظهره الجميل، ويتابعه على موقع إنستجرام أكثر من 2.4 مليون شخص، وهو آخر أبناء السلطان الذين تزوجوا، بعد زواج اثنتين من بنات حسن بلقيه الأخريات مؤخراً.





وجاء في الإعلان الرسمي عن حفل زفاف الأمير: "بأمر ملكي من صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين ودود الله منبروناي دار السلام، أعلن القصر عن إقامة حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وأنيشا عيسى كاليبيتش ، من 7 إلى 16 يناير2024."